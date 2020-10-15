Коммунисты Крыма раскритиковали отмену жилищных сертификатов

Властям Крыма не стоило приостанавливать выдачу жилищных сертификатов, вместо этого нужно было внести поправки в закон. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал лидер крымской фракции КПРФ, председатель комитета Госсовета республики по социальной политике и делам ветеранов Сергей Богатыренко.

Ранее парламент Крыма принял закон, приостанавливающий выдачу жилищных сертификатов крымским семьям до 2024 года. Известно, что на такие меры власти пошли из-за пандемии коронавируса. По мнению Богатыренко, возможность получить жилищный сертификат особенно важна для молодых семей.