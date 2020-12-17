Новости Крыма

Компьютерный мастер в Крыму присвоил чужую технику за 260 тыс. рублей

Компьютерный мастер в Крыму присвоил чужую технику за 260 тыс. рублей

17 декабря 2020, 11:31Происшествия в Крыму

Житель одного из сел Симферопольского района заявил в полицию о том, что его знакомый не возвращает компьютерную технику стоимостью более 260 тысяч рублей. Об этом проинфрмировали в пресс-службе МВД по РК.

Выяснилось, что в ноябре 2019 года молодой человек отдал знакомому на ремонт свою аппаратуру, но приятель не вернул ее даже спустя год. К тому же мужчина стал скрываться от клиента. Сотрудники полиции задержали ранее не судимого 31-летнего подозреваемого. Он признался, что не планировал возвращать чужую технику. Дома у него нашли и изъяли имущество обманутого молодого человека. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Декабрь 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх