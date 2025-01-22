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Новости Крыма

Кому в Крыму надо декларировать доходы в 2025 году

22 января 2025, 10:50Общество

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В Крыму началась декларационная кампания – предоставить отчет о доходах за 2024 год необходимо до 30 апреля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Республике Крым.

"Декларация представляется в налоговый орган по месту своего учета, через МФЦ или личный кабинет налогоплательщика. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо не позднее 15 июля 2025 года", – говорится в сообщении.

Граждане обязаны задекларировать доходы, полученные от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи в аренду, а также при дарении, выигрыше в лотерею или в других играх. Кроме того, декларацию следует подавать при получении средств из-за границы или по договору гражданско-правового характера.

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