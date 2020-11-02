Новости Крыма

Кому в Крыму выгодно перейти на патентную систему налогообложения

Кому в Крыму выгодно перейти на патентную систему налогообложения

Сегодня, 13:13Экономика Крыма

Работа по патенту позволит сэкономить на налогах и получить пенсионный стаж. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" проинформировала председатель Комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова. Закон, стимулирующий использование индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения (ПСН), 23 ноября подписал Владимир Путин. Согласно нормам документа, плательщикам ПСН предоставляется право уменьшать сумму налога на размер взносов страховых выплат. Председатель Комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике пояснила, что на данный момент в Крыму действуют три базовые формы налогообложения: "самозанятые", индивидуальные предприниматели и юрлица.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Ноябрь 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх