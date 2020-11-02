Новости Крыма Кому в Крыму выгодно перейти на патентную систему налогообложения

Кому в Крыму выгодно перейти на патентную систему налогообложения Работа по патенту позволит сэкономить на налогах и получить пенсионный стаж. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" проинформировала председатель Комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова. Закон, стимулирующий использование индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения (ПСН), 23 ноября подписал Владимир Путин. Согласно нормам документа, плательщикам ПСН предоставляется право уменьшать сумму налога на размер взносов страховых выплат. Председатель Комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике пояснила, что на данный момент в Крыму действуют три базовые формы налогообложения: "самозанятые", индивидуальные предприниматели и юрлица. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

