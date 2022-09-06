"Кому война, а кому мать родная": как Крымские военачальники наживаются на войне

С начала проведения "специальной военной операции" на Украине, разговоры о военной службе стали все чаще и чаще слышны на улицах Крыма. Темы обсуждений начинаются от размещения военной техники до проблем со скрытой мобилизацией и коррупцией во время её проведения.

В связи со скрытой мобилизацией, военкомам и другим должностным лицам очень сложно удержаться от соблазна заработать на этом. Но как говорится "спрос порождает предложение". Мужчины не горят желанием ехать на верную смерть и пытаются найти как дать денег военкому чтоб остаться дома.

Так, по сообщению пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю, 7 июля был задержан военком Крыма Юрий Лымарь, который подозревается в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.

Также из источников стало известно, что не один Лымарь попался на взятке. Следствие ведётся также в отношении военных комиссаров Джанкоя, Симферополя и Белогорска .

Основное в этом всём не тема получения взятки, а то, почему Лымаря взяли с поличным именно сейчас, ведь под его руководством прошло уже 4 призывных кампании. Может быть, провал скрытой мобилизации и невыполнение мобилизационных планов? Ведь ФСБ РФ никогда не изощрялась. Команда уволить чиновника в 80% случаев выполнялась как "посадить" или "провести обыска". Тем более что РФ сейчас проводит специальную военную операцию, а увеличение количества военнослужащих вооружённых сил – является одной из ключевых задач. В такое непростое время причины менять военкомов должны быть куда более весомыми, чем небольшие "вознаграждения" за возможность "откосить". В добавок ко всему этому, Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал Указ от 30.06.2022 № 151-У "О призывных комиссиях по мобилизации граждан в Республике Крым и признании утратившими силу некоторых указов Главы республики Крым" .

Но если вы думаете, что коррупция добралась только до военкоматов крупных городов "великой и необъятной", то крупно ошибаетесь. Показательным стало нашумевшее ДТП, когда сын российского миллиардера из списка Forbes Владимира Лещикова Артем , находясь за рулем элитного автомобиля Mercedes, в центре Москвы столкнулся с двумя иномарками Kia. После в сети распространялась информация, что Артём получил повестку из военкомата. Неужели отец сумел уберечь своё чадо, а военные комиссары отнюдь не "отмазывают мажоров"?

Продолжая анализировать причины показательных "порок" среди военного руководства, не стоит забывать о взрывах на Крымский складах боеприпасов . Согласно информации, полученной от многочисленных источников, взрывы складов под Джанкоем отнюдь не случайны, а произошли за несколько дней до прибытия инвентаризационной комиссии, которая должна была проверить наличие вооружения и боеприпасов перед их отправкой в зону проведения специальной военной операции. Бытует небезосновательное мнения, что местные военачальники дабы скрыть хищение и разбазаривание законсервированных складов решили его просто уничтожить. Ведь согласно лучшим отечественным традициям, все самое ценное было украдено до нас, а садиться в тюрьму и платить из своего кармана никто не хочет.

Конечно, местные и федеральные СМИ обыграли это все как диверсию украинских спецслужб (кто-то в это ещё верит?), ну или курение в не положенных местах, но так ли это на самом деле можно только догадываться (об этом не писал только ленивый).

К сожалению, ничего не меняется, пока одни умирают на специальной военной операции, защищая отечество, а их родственники вынуждены оббивать пороги и вымаливать компенсации, другие набивают себе карманы без зазрения совести, при этом уничтожая доказательства своей преступной (халатной?) деятельности, держа жителей Крыма в постоянном страхе неизвестности.