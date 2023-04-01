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Новости Крыма

Концепция новая-бедность старая

Концепция новая-бедность старая

01 апреля 2023, 16:37Главная

Концепция новая-бедность старая

Сегодня президент России подписал указ о новой концепции внешней политики, в которой предусмотрено повышение уровня обороноспособности и укрепление позиций на международной арене. Как это может отразиться на ситуации внутри страны.

Россия продолжает зависеть от нефти и газа, не развивая другие отрасли экономики. Кроме того, экономические санкции, наложенные на Россию западными странами, ведут к сокращению инвестиций и нарушению торговых связей, что отрицательно сказывается на экономическом развитии страны. Одной из главных причин этого является отсутствие реформ в экономике.

Коррупция в России является распространенным всепоглощающим явлением на всех уровнях, от маленьких городов до федерального правительства. Это препятствует развитию бизнеса и инвестиций, увеличивает затраты на государственные проекты и отрицательно влияет на качество жизни населения.

Кроме того, продолжается ухудшение демографической ситуации. Несмотря на ряд программ, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей, уровень рождаемости остается низким, а смертность – высокой. Это приводит к старению населения и уменьшению трудоспособного населения, что отрицательно сказывается на экономике страны.

Несмотря на некоторые успехи в области социальной политики, такие как увеличение зарплат и пенсий, уровень бедности остается высоким. Кроме того, качество жилья и условия жизни в некоторых регионах страны оставляют желать лучшего.

Так и получается, государство великое, а население бедное.

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