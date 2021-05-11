Новости Крыма Конец праздникам: Симферополь встал в восьмибалльных пробках

В первый рабочий день мая столица республики буквально застыла в восьмибалльных пробках. Об этом можно судить по данным сервиса "Яндекс.Пробки". Плотнее всего "встали" водители, которые решили проехать через центр города или направлялись туда. Практически все дороги в границах участка между улицами Павленко – Красноармейская и Ленина – Козлова "окрашены" в бардовые, красные и желтые цвета, что говорит о низкой скорости движения на данных участках. За пределами центра тоже есть ряд улиц, где водители рискуют "наглухо встать", например на Москалева, Гагарина, Куйбышева, Киевской (в районе Москольца и площади Куйбышева), Титова, а так же на Русской и проспекте Победы. По прогнозам сервиса, завтра ситуация повторится, уже с восьми утра, по мнению "Яндекс.Пробки", город опять увязнет в заторах, что стоит учесть при составлении маршрута. Самый "горячий район" – центр города. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

