Новости Крыма

Константинов пригласил Лукашенко в Крым

Сегодня, 13:43Политика

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Крым открыт к сотрудничеству с Белоруссией, а власти республики заинтересованы в визите президента страны Александра Лукашенко. Об этом на своей странице в Facebook рассказал спикер парламента РК Владимир Константинов.

"Александр Григорьевич уже фактически посетил Крым, когда принял участие в общении с нашим президентом, находящимся в Севастополе. Надеемся, что вслед за виртуальным посещением последует и реальное. Мы всегда готовы принимать друзей. А что крымчане с белорусами являются друзьями, у нас никаких сомнений нет", – уточнил Константинов.

Он подчеркнул, что со стороны Крыма никаких препятствий для такого визита не будет:

"Мало того, мы крайне заинтересованы в том, чтобы Александр Григорьевич Лукашенко своими глазами посмотрел на то, как и чем живет российский Крым, убедился в том, насколько мы открыты к самым тесным, братским отношениям со своими соотечественниками. Думаю, у нас найдется много общих тем и сфер для плодотворного сотрудничества".

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