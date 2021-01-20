Контракт на 400 млн: кто стал подрядчиком реставрации гимназии в Керчи

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Московская компания "Баварский дом" в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2022 года начала реставрацию объекта культурного наследия "Здание женской Романовской гимназии" в Керчи. По данным Единой информационной системы в сфере Госзакупок, после завершения работ в исторических помещениях разместится музей военной истории.

По условиям контракта, стоимость работ составляет 408 млн рублей, реставрация пройдет в один этап и завершится до 31 декабря 2022 года. Исполнителем выступает московское АО "Баварский дом", которое ранее проводило работы по реставрации Митридатских лестниц в Керчи, а сейчас параллельно реставрирует феодосийский исторический особняк "Дача Стамболи". Эта же компания займется разработкой научно-проектной документации по противоаварийным работам в керченском мемориальном комплексе "Аджимушкай".