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Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю

05 мая 2022, 12:59Общество

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На территории Республики Крым зарегистрировано 54 новых случая коронавирусной инфекции, всего за весь период пандемии выявлено 181 937 положительных на COVID-19. Об этом рассказали в региональном минздраве.

"За истекшие сутки госпитализировано семь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 58 571 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 60 человек, за весь период – 174 513", – сказано в сообщении.

По данным минздрава, скончались еще три пациента. Таким образом, жертвами коронавируса в регионе стали уже 5 249 человек.

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