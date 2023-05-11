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Новости Крыма

Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – что изменилось за сутки

11 мая 2023, 14:21Новости

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В Крыму и Севастополе за сутки подтверждены 40 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 31 человека.

Сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 30 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 653 положительных на COVID-19.

"За истекшие сутки госпитализировано три пациента, за все время на стационарном лечении находились 63 942 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 70 человек, за весь период – 209 209", – информируется на сайте регионального минздрава.

Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5 429.

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