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Ковидная сводка Крыма и Севастополя: оперативные данные

03 мая 2022, 13:40Общество

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На территории Республики Крым зарегистрировано 52 новых случая коронавирусной инфекции, общее число выявленных случаев составило 181 832. Об этом рассказали в региональном минздраве.

"За сутки госпитализировано 16 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 58 549 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 48 человек, за весь период – 174 416", – говорится в сообщении.

По данным минздрава, скончались еще три пациента с подтвержденным диагнозом. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5242.

В Севастополе зарегистрированы 39 новых случаев заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 81 года, сообщили в пресс-службе правительства города.

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