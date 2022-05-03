Ковидная сводка Крыма и Севастополя: оперативные данные

На территории Республики Крым зарегистрировано 52 новых случая коронавирусной инфекции, общее число выявленных случаев составило 181 832. Об этом рассказали в региональном минздраве.

"За сутки госпитализировано 16 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 58 549 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 48 человек, за весь период – 174 416", – говорится в сообщении.

По данным минздрава, скончались еще три пациента с подтвержденным диагнозом. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5242.

В Севастополе зарегистрированы 39 новых случаев заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 81 года, сообщили в пресс-службе правительства города.