Ковидная сводка по Крыму: заболели еще 1124 человека

За прошедшие сутки в Крыму выявили еще 1124 больных коронавирусной инфекцией. Об этом информирует региональный минздрав.

"Всего выявлено 155 272 положительных на COVID-19. Количество выздоровевших за сутки составляет 1 112 человека, за весь период – 140 751", – говорится в сообщении.

Госпитализировано еще 143 пациента, за все время на стационарном лечении находились 55 046 человек. По данным минздрава, скончались за сутки еще семь пациентов. Таким образом, жертвами коронавируса в регионе стали уже 4 855 человек.