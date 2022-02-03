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Ковидная сводка по Крыму: заболели еще 1124 человека

Сегодня, 12:43Общество

За прошедшие сутки в Крыму выявили еще 1124 больных коронавирусной инфекцией. Об этом информирует региональный минздрав.

"Всего выявлено 155 272 положительных на COVID-19. Количество выздоровевших за сутки составляет 1 112 человека, за весь период – 140 751", – говорится в сообщении.

Госпитализировано еще 143 пациента, за все время на стационарном лечении находились 55 046 человек. По данным минздрава, скончались за сутки еще семь пациентов. Таким образом, жертвами коронавируса в регионе стали уже 4 855 человек.

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