В Симферополь прошел парад, приуроченный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Крымская столица по традиции стал третьим городом полуострова, наряду с Керчью и Севастополем, который принимал парад Победы По главному проспекту города прошли парадные расчеты частей Симферопольского гарнизона и колонны военной техники. В параде также принимают участие военнослужащие Черноморского флота, сотрудники МВД, кадеты и юнармейцы.
Красота и мощь современного оружия: фото парада Победы в Симферополе
09 мая 2021, 14:33Общество
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