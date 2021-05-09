Новости Крыма Красота и мощь современного оружия: фото парада Победы в Симферополе

В Симферополь прошел парад, приуроченный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Крымская столица по традиции стал третьим городом полуострова, наряду с Керчью и Севастополем, который принимал парад Победы По главному проспекту города прошли парадные расчеты частей Симферопольского гарнизона и колонны военной техники. В параде также принимают участие военнослужащие Черноморского флота, сотрудники МВД, кадеты и юнармейцы. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

