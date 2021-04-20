Кравчука добавили в список причастных к блокадам Крыма

В Следственный комитет передана часть материалов по водной блокаде Крыма. В составленный властями РК список лиц, причастных к блокадам полуострова, попал экс-президент Украины Леонид Кравчук. Об этом рассказал глава парламента республики Владимир Константинов.

"Следственный комитет включается в работу по установлению ущерба, который государство Украина нанесло Республике Крым. Часть материалов, собранных нами в ходе работы по определению суммы ущерба, уже направлены в адрес Следственного комитета", – информирует Константинова РИА Новости. По его словам, список граждан Украины, которым будет предъявлен иск об организации блокад российского полуострова, расширен до семи человек. Константинов уточнил, что речь идет о "подстрекателях крымофобии" экс-президенте Украины Леониде Кравчуке и бывшем представителе украинского президента в несуществующей "Автономной Республике Крым" Борисе Бабине.