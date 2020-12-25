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Крепости Алустон и Фуна оформили в собственность Алушты

Крепости Алустон и Фуна оформили в собственность Алушты

25 декабря 2020, 14:16Общество

Древние крепости Алустон и Фуна Госкомрегистр Республики Крым официально оформил в муниципальную собственность Алушты. Теперь город несет ответственность за сохранность и порядок на памятниках культуры, проинформировали в пресс-службе комитета.

Археологический комплекс времен Византии Алустон и средневековое сторожевое укрепление Фуна были также внесены в Единый государственный реестр недвижимости. За муниципалитетом теперь закреплены охранные обязательства по сохранению и поддержанию функционирования обоих объектов культурного наследия: теперь местные власти могут по закону выделять средства из бюджета для любых охранно-восстановительных работ на комплексах. "И византийская крепость "Алустон", и средневековое сторожевое укрепление "Фуна" являются знаковыми историческими сооружениями Алушты, известными достопримечательностями этого региона и всего полуострова", – уточнил глава Госкомрегистра Александр Спиридонов.

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