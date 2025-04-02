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Новости Крыма

Креветок в Азовском море стало больше в 30 раз

02 апреля 2025, 10:50Общество

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Популяция креветок в Азово-Черноморском бассейне выросла в 30 раз за последние 10 лет, рассказали в Азово-Черноморском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

"В связи с повышением уровня солености в Азовском море сложились благоприятные условия для обитания креветок, рапанов, скафарки и мидии", – сообщили в институте.

Согласно данным ученых, рекомендованный вылов морских обитателей увеличился с 30 до 456 тонн. А благодаря повышенному температурному фону удалось начать промысел раньше – в первой декаде января.

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