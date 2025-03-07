Крупная авария на сетях обесточила Ялту

Ялта и два прилегающих населенных пункта остались без света из-за аварии в пятницу утром. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".

По данным предприятия, без света остаются Ялта, поселки Виноградное и Ливадия.

"Работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – проинформировали в пресс-службе.

Аварии на сетях в Крыму происходят регулярно. Так, в четверг из-за аварии без света оставались два населенных пункта Судакского городского округа, а в среду – восемь населенных пунктов Советского района Крыма. Для улучшения качества поставляемой электроэнергии Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов. Эта работа ведется.