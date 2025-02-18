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Новости Крыма

Крупный пожар в Гвардейском – прокуратура Крыма проведет проверку

18 февраля 2025, 13:00Общество

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Прокуратура Крыма проведет проверку по факту крупного пожара в здании магазина в поселке Гвардейское. Об этом передает пресс-служба надзорного ведомства.

Крупный пожар в Гвардейском на площади 1,5 тысячи квадратных метров произошел 18 февраля в одном их местных магазинов, сообщали ранее в МЧС России. На месте работают 38 специалистов и 10 единиц техники МЧС России.

"По поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова организована проверка в связи с произошедшим пожаром в магазине, расположенном в поселке Гвардейское Симферопольского района", – сказано в сообщении.

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