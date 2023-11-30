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Новости Крыма

Крым будет поставлять рыбные консервы в Закавказье и Среднюю Азию

30 ноября 2023, 15:49Общество

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Керченский рыбоконсервный завод "Пролив", ранее национализированный властями Крыма, оформляет необходимые документы для организации экспорта своей продукции в страны Евразийского экономического союза и его партнеров на постсоветском пространстве. Об этом рассказал представитель временной администрации предприятия Олег Кришталь.

"Сейчас мы сейчас активно получаем необходимые разрешения для работы с Евразийским союзом, Азербайджаном, Узбекистаном, Казахстаном. Есть потенциальные заказчики, которые знают нашу продукцию и готовы с нами работать. Для этого необходимо оформить соответствующие документы, сейчас мы этим занимаемся", – сказал Кришталь журналистам.

По его словам, главной задачей временной администрации после национализации предприятия было сохранить трудовой коллектив и само производство, а также не допустить падения спада продаж. С этой задачей администрация успешно справилась, несмотря на то, что бывшие собственники поспособствовали тому, чтобы завод потерял часть деловых партнеров

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