Крым будет поставлять рыбные консервы в Закавказье и Среднюю Азию

Керченский рыбоконсервный завод "Пролив", ранее национализированный властями Крыма, оформляет необходимые документы для организации экспорта своей продукции в страны Евразийского экономического союза и его партнеров на постсоветском пространстве. Об этом рассказал представитель временной администрации предприятия Олег Кришталь.

"Сейчас мы сейчас активно получаем необходимые разрешения для работы с Евразийским союзом, Азербайджаном, Узбекистаном, Казахстаном. Есть потенциальные заказчики, которые знают нашу продукцию и готовы с нами работать. Для этого необходимо оформить соответствующие документы, сейчас мы этим занимаемся", – сказал Кришталь журналистам.

По его словам, главной задачей временной администрации после национализации предприятия было сохранить трудовой коллектив и само производство, а также не допустить падения спада продаж. С этой задачей администрация успешно справилась, несмотря на то, что бывшие собственники поспособствовали тому, чтобы завод потерял часть деловых партнеров