Крым готов расширять рынок продовольствия, повышать качество товаров и услуг, а также обеспечивать безопасные условия для бизнеса. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Среди главных задач органов власти республики остается обеспечение продовольственной безопасности, сбалансированной и приемлемой для жителей Крыма ценовой политики на продукты питания, комфортных условий для бизнеса", – написал глава Крыма в Telegram-канале по итогам встречи с коллегами из Министерства промышленности и торговли РФ и Государственной Думы.

Они обсудили круг вопросов, связанных с работой сферы торговли, в том числе продление срока перевода розничных рынков Крыма в капитальные строения.