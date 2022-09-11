Новости Крыма

Крым готовится к мобилизации

11 сентября 2022, 18:36Главная

Очевидно Крым готовится к обороне и всеобщей мобилизации. Власти рассылают на предприятия предупреждения о том, что выезд с полуострова будет закрыт для всех военнообязанных. Для того, чтоб покинуть республику начиная с 19 сентября 2022 года нужно будет при себе иметь письменное разрешение военкомата.

Учитывая ситуацию в зоне проведения СВО, российской армии, очевидно, не хватает сил для удержания фронта. И если ВСУ попытается зайти в Крым, нужно будет всем становиться на защиту. Для этого и ограничивается возможность покинуть полуостров для тех, кто может быть принудительно мобилизован.

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