Крым готовится к мобилизации

Очевидно Крым готовится к обороне и всеобщей мобилизации. Власти рассылают на предприятия предупреждения о том, что выезд с полуострова будет закрыт для всех военнообязанных. Для того, чтоб покинуть республику начиная с 19 сентября 2022 года нужно будет при себе иметь письменное разрешение военкомата.

Учитывая ситуацию в зоне проведения СВО, российской армии, очевидно, не хватает сил для удержания фронта. И если ВСУ попытается зайти в Крым, нужно будет всем становиться на защиту. Для этого и ограничивается возможность покинуть полуостров для тех, кто может быть принудительно мобилизован.