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Новости Крыма

Крым и Севастополь везут в Москву подписные листы в поддержку Путина

06 января 2024, 16:57Общество

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Продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента России, 6 января подписные листы в Москву привезут из Крыма, Севастополя и еще 23 регионов страны, информирует центральный избирательный штаб.

"6 января документы представят 25 субъектов РФ: Чеченская Республика, Адыгея, Калмыкия, Крым, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания. Также Краснодарский и Ставропольский края, город Севастополь, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа", – говорится в сообщении.

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