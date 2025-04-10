Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Крым на 5 месте в России по инвестиционной привлекательности

10 апреля 2025, 12:20Общество

4

Крым занимает пятое место среди остальных российских регионов по инвестиционной привлекательности, в лидерах – Москва и Санкт-Петербург. Об этом на Всероссийской научно-практической конференции "Потенциал экономического развития и управления региона" сообщила зампредседателя Совмина РК – министр финансов региона Ирина Кивико.

По ее словам, весь Крым сейчас – это свободная экономическая зона, и это главная особенность региона, поскольку у остальных субъектов СЭЗ как правило действует на какой-то определенной территории.

Сейчас, по данным Кивико, в реестре участников СЭЗ зарегистрировано 1145 субъектов. Создано более 96 тысяч рабочих мест. Помимо этого, свыше 195 миллиардов составили инвестиции в экономику Крыма.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Апрель 2025
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх