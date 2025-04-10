Крым на 5 месте в России по инвестиционной привлекательности

Крым занимает пятое место среди остальных российских регионов по инвестиционной привлекательности, в лидерах – Москва и Санкт-Петербург. Об этом на Всероссийской научно-практической конференции "Потенциал экономического развития и управления региона" сообщила зампредседателя Совмина РК – министр финансов региона Ирина Кивико.

По ее словам, весь Крым сейчас – это свободная экономическая зона, и это главная особенность региона, поскольку у остальных субъектов СЭЗ как правило действует на какой-то определенной территории.

Сейчас, по данным Кивико, в реестре участников СЭЗ зарегистрировано 1145 субъектов. Создано более 96 тысяч рабочих мест. Помимо этого, свыше 195 миллиардов составили инвестиции в экономику Крыма.