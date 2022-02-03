Крым на пороге весны: какой будет погода в выходные

В предстоящие выходные в Крыму будет дождливо и прохладно, в дневные часы воздух прогреется максимум до восьми градусов тепла. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"В субботу Крым будет находиться в тыловой части циклона, поэтому дождей станет меньше, но все равно они сохранят ливневый характер. Ветер северный 4-9 м/с. Столбики термометров будут колебаться от +1 до +6, и днем до +3…8 градусов", – рассказал Тишковец.

В воскресенье погодная ситуация существенно не изменится, также прогнозируются локальные ливневые дожди, однако они будут носить кратковременный характер.