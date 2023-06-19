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Новости Крыма

Крым накроют ливни и шквальный ветер – объявлено штормовое

19 июня 2023, 11:17Общество

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В Крыму 19 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и шквального ветра. Об опасных погодных условиях предупреждает Главное управление МЧС по республике.

В Крыму ухудшается погода

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 19 июня в южных, центральных, восточных районах и в горах ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с", – говорится в сообщении МЧС

По данным спасателей, на малых реках северного предгорья и Южном берегу Крыма ожидается кратковременный подъем уровней воды на 0,5-1,5 метра.

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