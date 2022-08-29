Крым накрывает "Цунами": в Крыму засевают поля сахарной свёклой

В Крыму приступили к посеву сахарной свеклы. Как сообщают в министерстве сельского хозяйства региона, всего в Республике под эту культуру будет отдано 400 га сельхозземель.

В настоящий момент первое предприятие засевает свои площади семенами гибридного сорта "Цунами".

"Засеянная почва уже орошается с помощью дождевальной машины кругового типа, российского производства. Вода для полива предоставляется бесплатно из Северо-Крымского канала", – сказано в релизе профильного министерства.

В Крыму возделыванием семян сахарной свеклы занимаются предприятия Джанкойского, Советского, Красногвардейского и Красноперекопского районов Крыма.