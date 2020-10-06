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Крым намерен договориться с Минском о прямом транспортном сообщении

Крым намерен договориться с Минском о прямом транспортном сообщении

06 октября 2020, 11:02Общество

Власти Крыма намерены провести переговоры с правительством Белоруссии об организации прямого железнодорожного и авиационного сообщения между двумя республиками. Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов на заседании Совета министров РК во вторник.

"Формат работы там такой: есть региональные взаимоотношения, а есть с правительством. Все регионы РФ заключают соглашения непосредственно с правительством Белоруссии. Поэтому считаю необходимым дать поручение правительству подготовить предложения и вступить в переговоры. Мы заинтересованы как минимум в прямом транспортном сообщении Минск – Симферополь, как в авиационном, так и в железнодорожном", – сообщил председатель Госсовета РК. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержал данное предложение.

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