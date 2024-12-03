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Новости Крыма

Крым направит еще 168 миллионов на реставрацию Ханского дворца

03 декабря 2024, 13:50Новости

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Крым направит еще 168 млн на реставрацию двух объектов Ханского дворца – Графского корпуса и Ханской кухни. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном правительственном портале Крыма.

"Определить Общество с ограниченной ответственностью "Крымжилкомфорт" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия", – говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о реставрационных работах в Графском (светском) корпусе и Ханской кухне Бахчисарайского ханского дворца

Стоимость работ, согласно документу, составит более 168,6 млн рублей. Предельный срок их исполнения – 1 декабря 2025 года. Подрядчик получит аванс по контракту в размере 30% его стоимости. Заказчиком выступает Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы.

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