Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Крым обошел Краснодарский край по темпам развития туризма

18 апреля 2024, 09:35Новости

3

Отрасль туризма в Крыму занимает около семи процентов в структуре валового регионального продукта. По этому показателю республика вышла на третье место в России, опередив Краснодарский край. Такие данные в пресс-центре РИА Новости Крым озвучила руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю Ольга Балдина.

"Отрасль туризма на сегодня является лидером по удельному весу в валовом региональном продукте. То есть, туризм в Крыму занимает порядка 7%, это на сегодня третий показатель по Российской Федерации, после Алтая и Дагестана. Мы обошли даже наших ближайших соседей – Краснодарский край", – рассказала она.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Апрель 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх