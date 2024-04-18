Крым обошел Краснодарский край по темпам развития туризма

Отрасль туризма в Крыму занимает около семи процентов в структуре валового регионального продукта. По этому показателю республика вышла на третье место в России, опередив Краснодарский край. Такие данные в пресс-центре РИА Новости Крым озвучила руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю Ольга Балдина.

"Отрасль туризма на сегодня является лидером по удельному весу в валовом региональном продукте. То есть, туризм в Крыму занимает порядка 7%, это на сегодня третий показатель по Российской Федерации, после Алтая и Дагестана. Мы обошли даже наших ближайших соседей – Краснодарский край", – рассказала она.