Новости Крыма Крым остался без министра сельского хозяйства

Министр сельского хозяйства Крыма Юрий Мигаль ушел в отставку. Соответствующий указ опубликован на официальном портале республиканского правительства. "Принять отставку Мигаля Юрия Григорьевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – министра сельского хозяйства Крыма согласно поданному заявлению", – сказано в документе. Мигаль возглавил минсельхоз в конце мая этого года. До этого он руководил комитетом парламента республики по аграрной политике и развитию сельских территорий. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

