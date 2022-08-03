Новости Крыма

Крым остался без министра сельского хозяйства

03 августа 2022, 15:31Общество

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Министр сельского хозяйства Крыма Юрий Мигаль ушел в отставку. Соответствующий указ опубликован на официальном портале республиканского правительства.

"Принять отставку Мигаля Юрия Григорьевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – министра сельского хозяйства Крыма согласно поданному заявлению", – сказано в документе.

Мигаль возглавил минсельхоз в конце мая этого года. До этого он руководил комитетом парламента республики по аграрной политике и развитию сельских территорий.

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