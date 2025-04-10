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Новости Крыма

Крым поделится опытом с историческими регионами – Аксенов

10 апреля 2025, 12:13Общество

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Крым имеет большой опыт работы в переходных условиях и готов делиться наработками с историческими регионами. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на открытии V Всероссийской научно-практической конференции "Потенциал экономического развития и управления региона, повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры: практика субъектов Российской Федерации".

"Мы были рекордсмены – с 2014 года 89 чрезвычайных ситуаций у нас было – мы чемпионы в Российской Федерации по различным направлениям, начиная от полной продуктовой блокады, водной, энергетической. Причем такие задачи, которые ни у каких субъектов не возникали, и вот поиск решений. Это тот запас, тот жизненный опыт, который всем принесет несомненный плюс, и сегодня у нас есть возможность поделиться с нашими друзьями, братскими регионами", – сказал глава Крыма.

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