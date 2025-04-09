Крым получил свыше 2,4 млрд рублей на сельское хозяйство

Свыше 2,4 миллиарда рублей из федерального бюджета получил Крым на развитие традиционных для региона отраслей сельского хозяйства в этом году. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.

"Специфика этого года такова, что Республика Крым получила значительно большой объем финансовых вложений во все направления сельского хозяйства. Если говорить о федеральных средствах, то это более 2, 4 миллиарда рублей", – сказал Кратюк.

По его словам, "это традиционная практика, которая продолжается в течение 10 лет", просто "в какие-то годы сумма чуть больше, а в какие-то чуть меньше", но эта "сумма свободно реализуется республикой".