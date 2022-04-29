Новости Крыма

Крым получит более 8 млрд рублей на сортировку мусора

29 апреля 2022, 14:56Общество

3

Более 8 миллиардов рублей на создание инфраструктуры обращения с отходами получит Крым от правительства РФ. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале.

"Правительство подготовило проект постановления о правилах выделения Республике Крым средств федерального бюджета на создание современной инфраструктуры обращения с отходами. Планируем выделить региону более 8 млрд рублей", – написала она.

По словам Абрамченко, Крым стал приоритетной площадкой из-за высокого туристического потенциала региона, так как возрастающий поток туристов ежегодно существенно повышает нагрузку на отрасль обращения с отходами.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Апрель 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх