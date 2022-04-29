Крым получит более 8 млрд рублей на сортировку мусора

Более 8 миллиардов рублей на создание инфраструктуры обращения с отходами получит Крым от правительства РФ. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале.

"Правительство подготовило проект постановления о правилах выделения Республике Крым средств федерального бюджета на создание современной инфраструктуры обращения с отходами. Планируем выделить региону более 8 млрд рублей", – написала она.

По словам Абрамченко, Крым стал приоритетной площадкой из-за высокого туристического потенциала региона, так как возрастающий поток туристов ежегодно существенно повышает нагрузку на отрасль обращения с отходами.