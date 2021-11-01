Новости Крыма

Крым получит деньги на ремонт больниц после летних паводков

Сегодня, 10:25Новости

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Крымские медицинские организации, пострадавшие из-за летних паводков, будут восстановлены за счет средств федерального бюджета. Об этом информирует пресс-служба российского кабмина.

В соответствии с распоряжением главы правительства РФ Михаила Мишустина, очередной транш будет направлен Крыму из резервного фонда правительства. Эти средства будут направлены на капремонт девяти медорганизаций республики.

"Это керченские больницы №1 и №3, Ялтинский роддом, Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой помощи, Ялтинская стоматологическая поликлиника, медицинские колледжи в Ялте и Керчи, НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М.Сеченова, санаторий "Долоссы", – сказано в сообщении, при этом сумма транша не уточняется.

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