Крым получит деньги на ремонт больниц после летних паводков

Крымские медицинские организации, пострадавшие из-за летних паводков, будут восстановлены за счет средств федерального бюджета. Об этом информирует пресс-служба российского кабмина.

В соответствии с распоряжением главы правительства РФ Михаила Мишустина, очередной транш будет направлен Крыму из резервного фонда правительства. Эти средства будут направлены на капремонт девяти медорганизаций республики.

"Это керченские больницы №1 и №3, Ялтинский роддом, Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой помощи, Ялтинская стоматологическая поликлиника, медицинские колледжи в Ялте и Керчи, НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М.Сеченова, санаторий "Долоссы", – сказано в сообщении, при этом сумма транша не уточняется.