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Крым получит до конца года почти 400 единиц коммунальной техники

Крым получит до конца года почти 400 единиц коммунальной техники

Сегодня, 13:20Общество

Для крымских муниципалитетов до конца года закупят почти 400 единиц коммунальной техники на сумму более 1,3 млрд рублей, проинформировал министр транспорта РК Евгений Исаков на совещании по строительной отрасли республики.

По его словам, перечень необходимой техники формировался по заявкам муниципалитетов. "Общий объем финансирования на закупку коммунальной техники – 1,3 млрд рублей. Всего закупается 393 единиц техники. В настоящее время проводится процедура отбора поставщиков. В пятницу будет процедура завершена, определен поставщик. В понедельник ожидаем распоряжение главы. И соответствующее подписание контрактов. С потенциальными заводами-изготовителями работа проводилась, техника есть в наличии. И подтверждена готовность поставки до конца года в полном объеме", – отчитался министр.

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