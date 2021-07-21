Новости Крыма

Крым получит еще 222 млн рублей на решение водной проблемы

21 июля 2021, 12:10Экономика Крыма

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На обеспечение стабильного водоснабжения в Крыму будет направлено дополнительно 222,2 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, проинформировала пресс-служба кабмина. "Средства пойдут на обвязку скважин питьевой воды, разведанных в 2021 году. Эта процедура предусматривает установку оборудования, необходимого для эксплуатации источника, а также проведение работ, связанных с его защитой от внешних воздействий. Часть субсидии также планируется направить на строительство водоводов", – говорится в сообщении. Ожидается, что эти мероприятия позволят обеспечить дополнительную подачу воды в Крым в объеме не менее 10 000 кубометров в сутки.

Деньги выделяются из резервного фонда правительства. Минэкономразвития поручено в течение 30 дней заключить с республиканскими властями соглашение о предоставлении субсидии.

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