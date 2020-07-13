Новости Крыма Крым попал в топ-10 регионов с плохой платежной дисциплиной по ипотеке

Крым попал в топ-10 регионов с плохой платежной дисциплиной по ипотеке Республика Крым попала в топ-10 регионов по росту числа просрочки платежей по ипотеке, информирует "Известия". Специалисты считают, что платежная дисциплина ухудшилась из-за карантинных мер, а в ближайшее время эта тенденция усилится. Но в Центральной Банке наоборот отметили, что все восстанавливается на докризисный уровень. Эксперт РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко заявил, что, возможно, население указанных регионов не получает достаточных доходов для обеспечения своих обязательств. Другая причина в том, что рефинансирование недоступно для высокорисковых заемщиков, полагает эксперт. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

