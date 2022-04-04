Новости Крыма

Крым поставит в Белоруссию лечебные сакские грязи и не только

04 апреля 2022, 10:34Общество

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Крым поставит в Белоруссию лечебные сакские грязи, эфирные масла, а также продукцию крымских виноделов. Такие договоренности достигнуты во время визита крымской делегации в Республику Беларусь, информирует пресс-служба Минкурортов РК.

"Обсуждалось увеличение поставок крымских вин и эфиромасличной продукции, сакских грязей, лечебных препаратов и аппликаций на их основе, их продвижение и реализация с участием белорусских государственных предприятий, участие в бизнес-миссиях и мероприятиях на территории республики", – сказано в сообщении.

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