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Новости Крыма

Крым принял более 6 млн туристов за 2024 год

09 января 2025, 11:49Общество

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Более 6 миллионов туристов посетили Крым в 2024 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"6 миллионов 60 000 человек. Такое количество туристов Крым принял в 2024 году. Это на 16% больше, чем в 2023-м. Достойный результат, учитывая логистические ограничения, в условиях которых работает туристическая отрасль республики.

По его словам, больше всего отдыхающих прибыли через Крымский мост на автобусах и автомобилях – 63%, а также на поездах – 26 %. При этом 11% воспользовались альтернативным путем через исторические регионы.

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