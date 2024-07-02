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Новости Крыма

Крым станет поставщиком семян сахарной свеклы – эксперт

Сегодня, 10:11Общество

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В ближайшие несколько лет Крым должен обеспечить до 60 процентов потребностей всей России в семенах сахарной свеклы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор ФГБУН "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" Владимир Паштецкий, отметив, что именно такая задача поставлена.

"В Крыму около 350 гектаров семенников сахарной свеклы заложено. Сейчас создается кооперация, где ставится задача – через два-три года Крым должен обеспечить минимум 50-60 процентов потребностей страны в семенах сахарной свеклы", – рассказал он.

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