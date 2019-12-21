Крым в текущем году соберет 120 млрд рублей налогов

Крым в текущем году соберет 120 млрд рублей в бюджеты всех уровней. Об этом Крыминформу сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Республике Крым Роман Наздрачёв.

"Всего в 2019 году во все уровни бюджетной системы Российской Федерации на территории Республики Крым будет мобилизовано 120 млрд рублей. Темп составил 113% к уровню прошлого года. По всем уровням бюджетной системы наблюдается положительный темп роста", – рассказал Наздрачёв.

Он отметил, что в этом году долг по налогам вырос на 1,3 млрд рублей. При этом налоговая задолженность составляет 3,8% поступлений в бюджеты, а в целом по Российской Федерации этот показатель равен 6,4%.

"В Республике Крым собирается 120 млрд рублей, (из них) 4,5 млрд оседает в задолженности. Уровень собираемости налоговых платежей в Республике Крым 96,2%", – заявил Наздрачёв.

Руководитель УФНС отметил, что в консолидированный бюджет Крыма поступит 74 млрд рублей. При этом отмечается рост по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, по акцизу и по налогу на землю.