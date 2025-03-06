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Новости Крыма

Крым входит в пятерку самых востребованных направлений в России

06 марта 2025, 10:59Общество

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Рост турпотока в Крым с начала года составил около 10%, при этом крымские средства размещения продолжают активно бронировать на майские праздники и летний период. Об этом в четверг в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

"Крым успешно стартовал в 2025 году. Рост по турпотоку порядка 10%. Если говорить по бронированию на майские праздники и на летний период, по данным туроператоров, Крым входит в пятерку самых востребованных направлений в РФ", – констатировал министр.

По его данным, бронирование крымских отелей и здравниц на майские праздники уже сейчас превышает 40%. Министр предупредил, что вместе с ростом бронирований будет расти и цена на отдых. Также уже сейчас туристы активно бронируют лето и даже осень.

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