Крым входит в пятерку самых востребованных направлений в России

Рост турпотока в Крым с начала года составил около 10%, при этом крымские средства размещения продолжают активно бронировать на майские праздники и летний период. Об этом в четверг в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

"Крым успешно стартовал в 2025 году. Рост по турпотоку порядка 10%. Если говорить по бронированию на майские праздники и на летний период, по данным туроператоров, Крым входит в пятерку самых востребованных направлений в РФ", – констатировал министр.

По его данным, бронирование крымских отелей и здравниц на майские праздники уже сейчас превышает 40%. Министр предупредил, что вместе с ростом бронирований будет расти и цена на отдых. Также уже сейчас туристы активно бронируют лето и даже осень.