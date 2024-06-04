"Крым выстрелит": эксперт предсказала резкий рост цен на недвижимость

Как только появится информация о планах открыть аэропорт в Крыму, стоимость квадратного метра недвижимости станет расти каждый день, земля и апартаменты подорожают очень быстро в 3-5 раз. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель отдела продаж международной группы компаний по продаже недвижимости Golden Brown Полина Васильева.

По слова Васильевой, абсолютно точный прогноз дать сложно, но кое-что экспертиза показывает очень явно уже сейчас.

"Как только появится какая-то информация о том, что мы планируем открыть аэропорт, с этой точки начнется каждодневный рост цены квадратного метра", – заявила Васильева.

По словам эксперта, в итоге следует ждать подорожания недвижимости как минимум втрое.