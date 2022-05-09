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Неделя в Крыму начнется с похолодания и дождей, однако к следующим выходным потеплеет до +24 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"Следующая неделя будет характеризоваться неустойчивостью, поскольку 10 мая в регион прорвется холодный атмосферный фронт. Он отметится очаговыми скоротечными дождями, которые понизят температуру. Ветер северный и северо-западный 4-9 м/с. Ночью +6…11, днем понижение до +12…17", – сообщил он.