Новости Крыма

Крым занял 78 место среди регионов России по потребительскому спросу

Крым занял 78 место среди регионов России по потребительскому спросу

23 сентября 2020, 09:41Новости

Крым занял 78 место в рейтинге регионов по динамике потребительского спроса. Об этом информирует рейтинговое агентства РИА Рейтинг.

Потребительский спрос в Крыму в период с января по июль 2020 года снизился на 11,3% относительно аналогичного периода года прошлого. Таким образом регион оказался на 78 позиции из 85 возможных. Кроме Крыма, наибольшее снижение покупательской способности населения наблюдалось в Республике Северная Осетия – Алания, где траты населения снизились на 16,4%. Падение спроса более чем на 10% выявлено в 11 регионах: Республика Саха (Якутия) с показателем -15,1%, Приморский край (-13,1%), Республика Дагестан (-12,2%), Карачаево-Черкесская Республика (-12,1%), Омская область (-11,7%), Кабардино-Балкарская Республика (-11,6%), Ставропольский край (-11,3%), Брянская область (-11,1%) и Свердловская область (-10%).


Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Сентябрь 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх