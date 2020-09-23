Новости Крыма Крым занял 78 место среди регионов России по потребительскому спросу

Крым занял 78 место среди регионов России по потребительскому спросу Крым занял 78 место в рейтинге регионов по динамике потребительского спроса. Об этом информирует рейтинговое агентства РИА Рейтинг. Потребительский спрос в Крыму в период с января по июль 2020 года снизился на 11,3% относительно аналогичного периода года прошлого. Таким образом регион оказался на 78 позиции из 85 возможных. Кроме Крыма, наибольшее снижение покупательской способности населения наблюдалось в Республике Северная Осетия – Алания, где траты населения снизились на 16,4%. Падение спроса более чем на 10% выявлено в 11 регионах: Республика Саха (Якутия) с показателем -15,1%, Приморский край (-13,1%), Республика Дагестан (-12,2%), Карачаево-Черкесская Республика (-12,1%), Омская область (-11,7%), Кабардино-Балкарская Республика (-11,6%), Ставропольский край (-11,3%), Брянская область (-11,1%) и Свердловская область (-10%). Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

