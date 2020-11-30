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"Крымавтодор" разбирает обвалы на трассе Дубки-Левадки – министр

"Крымавтодор" разбирает обвалы на трассе Дубки-Левадки – министр

30 ноября 2020, 14:01Общество

Предприятие "Крымавтодор" начало устранять последствия обвала, который произошел на прошлой неделе на трассе Дубки-Левадки. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр транспорта РК Евгений Исаков. "Предыдущая подрядная организация ("Сибавтобан" – ред.) не справилась с обязанностями. На данный момент объект передан государственному предприятию "Крымавтодор". В настоящие время оно выполняет работы по поддержанию состояния дороги в безопасных эксплуатационных характеристиках и ликвидирует обвалы на некоторых участках", – заявил он. По словам министра, говорить об ошибках предыдущего подрядчика можно будет только после проведения всех необходимых экспертиз. Сейчас специалисты тщательно изучают ситуацию и планируют перепроектировать некоторые участки дороги.

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