Крымчан освободили от платы за посещение заповедных территорий

Крымчан освободили от платы за посещение особо охраняемых природных территорий полуострова, для остальных туристов утверждена плата в 150 рублей. Об этом информируется на сайте федерального государственного учреждения "Заповедный Крым".

"Утвержден размер платы для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах государственных природных заповедников "Ялтинский горно-лесной", "Опукский" и "Казантипский" – 150 рублей . В документе также прописан перечень категорий лиц, освобожденных от взимания платы за посещение перечисленных выше ООПТ: это все льготные категории и граждане РФ, имеющие постоянную регистрацию в Республике Крым и Севастополь", – уточнил директор учреждения "Заповедный Крым" Андрей Бородин.