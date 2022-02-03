Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что ситуация на полуострове находится под контролем, жителям республики ничего не угрожает.

"Все органы власти и все службы находятся на рабочих местах, крымчанам ничего не угрожает, а ситуация находится под полным контролем силовых структур", – сообщил руководитель региона в обращении к жителям республики.

Ранее было принято решение ограничить работу школ и детских садов в ряде регионов, близких к украинской границе.

В четверг президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.