Крымчане начали сливать воду из батарей отопления для бытовых нужд

Жители Симферополя и Ялты, где действуют ограничения по подаче воды, используют воду из систем центрального отопления для бытовых нужд. Об этом сообщил замминистра ЖКХ Крыма Исмет Аблаев на совещании по проблемам водоснабжения региона. "В связи с графиками подачи воды возникают такие случаи, что жители многоквартирных жилых домов пользуются водой из системы отопления для технических нужд. Это приводит к завоздушиванию стояка либо всего жилого дома. По факту выезда сотрудников управляющих компаний и теплоснабжающих предприятий выявляются эти факты", – уточнил Аблаев.

По словам замминистра, по сравнению с прошлым годом обращений по поводу завоздушивания систем отопления стало гораздо больше. Как сообщалось ранее, из-за дефицита питьевой воды в Симферополе, Ялте, а также ряде населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов были введены графики. Они предусматривают подачу воды по шесть часов в день: три часа утром и три часа вечером.